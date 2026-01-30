Milano
16:39
45.563
+1,08%
Nasdaq
16:39
25.758
-0,49%
Dow Jones
16:39
48.887
-0,38%
Londra
16:39
10.215
+0,43%
Francoforte
16:39
24.569
+1,07%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 16.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo Shopify
New York: in calo Shopify
Migliori e peggiori
,
In breve
30 gennaio 2026 - 16.10
Rosso per l'
azienda di commercio globale con sede in Canada
, che sta segnando un calo del 3,40%.
Condividi
Leggi anche
New York: prevalgono le vendite su Shopify
Pesante sul mercato di New York Shopify
New York: si concentrano le vendite su Shopify
New York: rosso per Shopify
Argomenti trattati
Canada
(21)
Titoli e Indici
Shopify
-4,16%
Altre notizie
New York: prevalgono le vendite su Shopify
Male Shopify sul mercato azionario di New York
New York: giornata depressa per Shopify
Chiusura poco mossa per Wall Street
New York: in calo Intuitive Surgical
New York: calo per Intuit
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto