New York: spinge in avanti Lam Research

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che scambia in rialzo del 3,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Lam Research
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 153,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 149,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 158,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)