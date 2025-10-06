Palazzo Chigi: "Sbloccato il 99,2% delle risorse stanziate dal governo"

(Teleborsa) - "Il terzo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da un numero particolarmente basso di nuovi decreti attuativi in ingresso (61). Nei primi nove mesi dell'anno, i nuovi decreti in ingresso sono stati complessivamente 267, il valore minimo dall'inizio della legislatura". È quanto si legge nellai con aggiornamento al 30 settembre 2025, pubblicata sul sito di Palazzo Chigi."Raggiunge il 70% – si legge nella relazione – la percentuale dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa entrati in vigore nel trimestre che non prevedono il rinvio a successivi decreti attuativi. Emerge, quindi, il costante e sempre maggiore impegno del Governo a rendere immediatamente efficaci le misure introdotte. Il, il valore più alto dall'inizio della legislatura. Loè sceso a 531. Ancora più alto (75,4%) il, contro il 59,4% di quelli che non prevedono risorse finanziarie. Al 30 settembre 2025,per gli anni 2022-2025, per un totale di circa 288,7 miliardi di euro, a cui si aggiungono 9,3 miliardi sbloccati mediante l'adozione di provvedimenti della scorsa legislatura. In totale, le risorse rese utilizzabili ammontano a circa 298 miliardi"