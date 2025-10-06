Parigi: rosso per Renault

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica francese
, che mostra un decremento del 2,68%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Renault
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)