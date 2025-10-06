Milano 13:10
Parigi: rosso per Renault

Parigi: rosso per Renault
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica francese, che mostra un decremento del 2,68%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Renault è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
