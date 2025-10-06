Milano 13:11
43.234 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:11
9.504 +0,13%
Francoforte 13:11
24.430 +0,21%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Stellantis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Stellantis
(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene del 2,31%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Stellantis è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
