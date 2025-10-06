Milano 13:03
43.239 -0,04%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:03
9.505 +0,14%
Francoforte 13:02
24.408 +0,12%

Piazza Affari: rosso per SOL

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per SOL
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che passa di mano con un calo del 2,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di SOL rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di SOL è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 49,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,07.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
