Piazza Affari: rosso per SOL

produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari

FTSE Italia Mid Cap

SOL

indice delle società a media capitalizzazione

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,70%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 49,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)