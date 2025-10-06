S&P declassa Mercer International a "B-" per leva elevata e rischio di rifinanziamento

Mercer International

(Teleborsa) -ha abbassato il rating di, produttore di pasta di legno, prodotti in legno e energia da biomassa, da "B" a "B-", citando l’elevata leva finanziaria, le condizioni di mercato difficili e un aumento dei rischi di rifinanziamento, mantenendo al contempo un outlook stabile.L’agenzia prevede unsuperiore a 6x fino al 2026, con un EBITDA rettificato di circanel 2025, in calo del 55% rispetto al 2024 e ben al di sotto delle stime precedenti. Il calo dei margini è attribuito all’aumento dei costi delle fibre, ai prezzi più deboli della cellulosa NBSK, in particolare in Cina, e ai fermi per manutenzione.S&P segnala inoltrelegati alla minore disponibilità diinfetto da coleotteri ine alla riduzione dei trucioli di legno in, dove le segherie affrontano dazi più alti del 20% e una nuova tariffa del 10% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti in vigore dal 14 ottobre.Il segmento deidovrebbe compensare parzialmente le perdite del settore cellulosa, con un EBITDA vicino al pareggio nel 2025 grazie ai prezzi di realizzo più elevati e a maggiori vendite verso gli Stati Uniti.S&P prevede una, con un EBITDA di circa 230 milioni di dollari e un progressivo miglioramento della leva finanziaria. Tuttavia, il gruppo resta esposto a scadenze di debito rilevanti tra il 2027 e il 2029, tra cui 400 milioni di dollari in bond senior non garantiti con scadenza ottobre 2028 e 875 milioni di dollari di obbligazioni al 5,13% in scadenza febbraio 2029.