SAP, Corte Suprema respinge ricorso nella causa antitrust di Teradata

Finanza
(Teleborsa) - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di SAP, confermando la decisione che consente a Teradata di procedere con la causa antitrust contro il gruppo tedesco.

Teradata accusa SAP di aver vincolato la vendita del proprio software gestionale all’acquisto di un database integrato, in violazione delle leggi sulla concorrenza. Il processo, avviato nel 2018 presso un tribunale federale in California, è fissato per aprile 2026 e includerà anche una controquerela di SAP per violazione di brevetto.

SAP ha definito "deludente" la decisione della Corte Suprema, ribadendo di respingere le accuse e di restare fiduciosa nell’esito del procedimento.

Il caso, riaperto nel 2024 dalla Corte d’appello del Nono Circuito, solleva questioni sui limiti tra integrazione commerciale e condotta anticoncorrenziale nel mercato del software aziendale.

Meta Platforms e Microsoft avevano presentato una memoria a sostegno di SAP, ma senza esito.
