SAP, Corte Suprema respinge ricorso nella causa antitrust di Teradata

(Teleborsa) - Laha respinto il ricorso di, confermando la decisione che consente adi procedere con lacontro il gruppo tedesco.Teradata accusa SAP di aver vincolato ladel proprioall’acquisto di un database integrato, in violazione delle leggi sulla concorrenza. Il processo, avviato nel 2018 presso un tribunale federale in California, è fissato per aprile 2026 e includerà anche una controquerela di SAP per violazione di brevetto.SAP ha definito "deludente" la decisione della Corte Suprema, ribadendo di respingere lee di restare fiduciosa nell’esito del procedimento.Il caso, riaperto nel 2024 dalla Corte d’appello del Nono Circuito, solleva questioni sui limiti tranel mercato del software aziendale.avevano presentato unaa sostegno di SAP, ma senza esito.