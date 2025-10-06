SAP, Corte Suprema respinge ricorso nella causa antitrust di Teradata

(Teleborsa) - La Corte Suprema degli Stati Uniti
ha respinto il ricorso di SAP
, confermando la decisione che consente a Teradata
di procedere con la causa antitrust
contro il gruppo tedesco.
Teradata accusa SAP di aver vincolato la vendita
del proprio software gestionale
all’acquisto di un database integrato, in violazione delle leggi sulla concorrenza. Il processo, avviato nel 2018 presso un tribunale federale in California, è fissato per aprile 2026 e includerà anche una controquerela di SAP per violazione di brevetto.
SAP ha definito "deludente" la decisione della Corte Suprema, ribadendo di respingere le accuse
e di restare fiduciosa nell’esito del procedimento.
Il caso, riaperto nel 2024 dalla Corte d’appello del Nono Circuito, solleva questioni sui limiti tra integrazione commerciale
e condotta anticoncorrenziale
nel mercato del software aziendale.Meta Platforms
e Microsoft
avevano presentato una memoria
a sostegno di SAP, ma senza esito.