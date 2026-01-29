SAP, i ricavi 2025 centrano le attese ma l'outlook 2026 spaventa i mercati

(Teleborsa) - SAP
, il principale produttore europeo di software gestionale, ha chiuso il quarto trimestre
del 2025 con ricavi totali
pari a 9,7 miliardi di euro
, in linea con le stime del mercato. Nonostante la resilienza della domanda
di software cloud
, che nel trimestre ha generato 5,6 miliardi di euro (superando il consensus di 5,5 miliardi), il titolo ha subito a Francoforte il calo più netto dal 2020, perdendo oltre il 10%.
L'anno si è concluso con una crescita del 26% dei ricavi cloud
(a tassi di cambio costanti), raggiungendo i 21 miliardi di euro
. Il portafoglio ordini cloud complessivo è salito del 30% a 77,3 miliardi di euro. Il CEO Christian Klein
ha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia diventata un motore fondamentale per il business, essendo stata inclusa in due terzi degli ordini cloud del quarto trimestre. Tra i principali nuovi clienti acquisiti figurano colossi come Lockheed Martin
e Rolls-Royce
.
Per il 2026
, SAP stima che i ricavi cloud cresceranno tra il 23% e il 25%, attestandosi tra i 25,8 e i 26,2 miliardi di euro. Tuttavia, la società ha avvertito che la crescita del backlog cloud subirà una leggera decelerazione
rispetto al 2025. L'utile operativo
è previsto in crescita tra il 14% e il 18% (11,9-12,3 miliardi di euro), con un flusso di cassa libero stimato intorno ai 10 miliardi di euro.
Per sostenere il valore azionario, l'azienda ha annunciato un massiccio piano di riacquisto di azioni proprie
fino a 10 miliardi di euro
in due anni.