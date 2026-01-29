SAP, i ricavi 2025 centrano le attese ma l'outlook 2026 spaventa i mercati

SAP

Lockheed Martin

Rolls-Royce

(Teleborsa) -, il principale produttore europeo di software gestionale, ha chiuso ildel 2025 conpari a, in linea con le stime del mercato. Nonostante la resilienza delladi, che nel trimestre ha generato 5,6 miliardi di euro (superando il consensus di 5,5 miliardi), il titolo ha subito a Francoforte il calo più netto dal 2020, perdendo oltre il 10%.L'anno si è concluso con una crescita del 26% dei(a tassi di cambio costanti), raggiungendo i. Il portafoglio ordini cloud complessivo è salito del 30% a 77,3 miliardi di euro. Il CEOha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia diventata un motore fondamentale per il business, essendo stata inclusa in due terzi degli ordini cloud del quarto trimestre. Tra i principali nuovi clienti acquisiti figurano colossi comePer il, SAP stima che i ricavi cloud cresceranno tra il 23% e il 25%, attestandosi tra i 25,8 e i 26,2 miliardi di euro. Tuttavia, la società ha avvertito che la crescita del backlog cloud subirà una leggerarispetto al 2025. L'è previsto in crescita tra il 14% e il 18% (11,9-12,3 miliardi di euro), con un flusso di cassa libero stimato intorno ai 10 miliardi di euro.Per sostenere il valore azionario, l'azienda ha annunciato un massicciofino ain due anni.