Milano 10:56
43.161 -0,23%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 10:56
9.473 -0,20%
Francoforte 10:56
24.394 +0,06%

Spagna, produzione industriale agosto +3,4% su anno

Economia, Finanza
Spagna, produzione industriale agosto +3,4% su anno
(Teleborsa) - Accelera la crescita della produzione industriale in Spagna nel mese agosto 2025. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE) il tasso annuo dell'indice della produzione industriale si è attestato al 3,4% nella serie destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario, e allo 0,4% nella serie originale.

Il dato destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario è superiore alla rilevazione di agosto pari al 2,7% (rivista da 2,5%).

La variazione mensile dell'indice della produzione industriale è stata pari a -0,1%, dopo la correzione per gli effetti stagionali e di calendario.
Condividi
```