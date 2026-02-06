Appuntamenti macroeconomici del 6 febbraio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 06/02/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,3%; preced. 6,2%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 109,8 punti; preced. 109,9 punti)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,8%)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 14,1 Mld Euro; preced. 13,1 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -800 Mln Euro)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -3,8 Mld Euro; preced. -4,2 Mld Euro)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 4,5%)
16:00 USA
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 56,4 punti)