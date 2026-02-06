Milano 5-feb
Appuntamenti macroeconomici del 6 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 6 febbraio 2026
Venerdì 06/02/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,3%; preced. 6,2%)
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 109,8 punti; preced. 109,9 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,8%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 14,1 Mld Euro; preced. 13,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -800 Mln Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -3,8 Mld Euro; preced. -4,2 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 4,5%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 56,4 punti)


