Trevi, ricostruire il valore partendo da zero: "buy" da Alantra e tp a 0,60 euro

(Teleborsa) - Il turnaround di Trevi
"riafferma il valore delle competenze ingegneristiche" in un contesto di crescita degli investimenti infrastrutturali e guidati da criteri ESG. Il ritorno a una generazione di cassa positiva e, a una selezione disciplinata dei progetti, "riflette una solida governance e un'attenzione al valore rispetto al volume". Lo affermano gli analisti di Alantra
che fissano il target price sul titolo a 0,60 euro con giudizio "buy".
Concentrandosi su progetti con margini più elevati e una buona liquidità, aggiungono, Trevi ha rafforzato la leva operativa nonostante le sfide legate al raggiungimento dei margini e al rischio di esecuzione. Un portafoglio ordini di 652 milioni di euro offre visibilità fino all'anno fiscale 2026, sebbene la disciplina nell'esecuzione dei progetti, il controllo del capitale investito e l'esposizione al tasso di cambio e alle spese in conto capitale rimangano fattori chiave in un'attività che si basa su opere geotecniche complesse e ad alto rischio.
I continui progressi di Trevi verso il ripristino della whitelist, previsti entro la fine dell'anno, dovrebbero "rafforzare ulteriormente la fiducia del mercato e la percezione degli investitori, consolidando il suo record di sovraperformance costante e di ripristino del valore misurato", concludono gli esperti che citano una recente intervista con QN Economia, dell'amministratore delegato Giuseppe Caselli
, che ha descritto come Trevi sia uscita da una difficile fase di ristrutturazione con rinnovata solidità finanziaria e chiarezza strategica.