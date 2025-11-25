Siav vola a Piazza Affari dopo accordo con Alibaba Cloud

Siav

(Teleborsa) - Corre il titolo di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, con guadagni vicini al 15% dopo l'accordo di ieri con Alibaba Cloud. L'azienda ha siglato un(MOU) per lo sviluppo e la diffusione di soluzionidi nuova generazione con la divisione tecnologica dispecializzata in infrastrutture digitali e servizi cloud.Secondo gli analisti di Alantra l'accordo rappresenta "un passo importante nellodi SIAV. Esso amplia ladella società grazie a un’infrastruttura su scala globale e supporta la scalabilità della piattaforma Connect, che rimane centrale nella transizione di SIAV verso un’offerta moderna e basata sul cloud". In particolare, la nuova partnership dovrebbe contribuire a rafforzare il posizionamento di SIAV in alcuni mercati internazionali selezionati come, dove la società è già presente attraverso l’ufficio di Dubai e l’accordo di distribuzione con. "La collaborazione con un cloud provider globale rafforza inoltre la credibilità dell’approccio 'cloud-first' di SIAV e potrebbe contribuire gradualmente all’espansione della sua presenza SaaS e dei ricavi da licenze", hanno aggiunto.Secondo Alantra, nei prossimi tre anni, SIAV dovrebbe registrare un’evoluzione positiva della top-line, cona un CAGR del 6,4% fino a 40,1 milioni di euro e unvicino al 23% nel FY27, rispetto all’attuale 16%. Per questo ha deciso di assegnare al titolo una raccomandazione "" e di fissare il, con un potenziale upside del 50%.