Finanza
Siav vola a Piazza Affari dopo accordo con Alibaba Cloud
(Teleborsa) - Corre il titolo di Siav, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, con guadagni vicini al 15% dopo l'accordo di ieri con Alibaba Cloud. L'azienda ha siglato un Memorandum of Understanding (MOU) per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni cloud-native di nuova generazione con la divisione tecnologica di Alibaba Group specializzata in infrastrutture digitali e servizi cloud.

Secondo gli analisti di Alantra l'accordo rappresenta "un passo importante nello sviluppo internazionale di SIAV. Esso amplia la portata tecnologica della società grazie a un’infrastruttura su scala globale e supporta la scalabilità della piattaforma Connect, che rimane centrale nella transizione di SIAV verso un’offerta moderna e basata sul cloud". In particolare, la nuova partnership dovrebbe contribuire a rafforzare il posizionamento di SIAV in alcuni mercati internazionali selezionati come Asia e Medio Oriente, dove la società è già presente attraverso l’ufficio di Dubai e l’accordo di distribuzione con Mindware. "La collaborazione con un cloud provider globale rafforza inoltre la credibilità dell’approccio 'cloud-first' di SIAV e potrebbe contribuire gradualmente all’espansione della sua presenza SaaS e dei ricavi da licenze", hanno aggiunto.

Secondo Alantra, nei prossimi tre anni, SIAV dovrebbe registrare un’evoluzione positiva della top-line, con ricavi in crescita a un CAGR del 6,4% fino a 40,1 milioni di euro e un margine EBITDA vicino al 23% nel FY27, rispetto all’attuale 16%. Per questo ha deciso di assegnare al titolo una raccomandazione "Buy" e di fissare il target price a 3,2 euro, con un potenziale upside del 50%.




(Foto: Giovanni Ricciardi)
