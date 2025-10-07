Banca Generali, a settembre raccolta netta a 402 milioni di euro

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato a settembre una raccolta netta di(+30% a/a) portando il dato cumulato da inizio anno a. "Si tratta del secondo miglior mese di settembre nella storia della Banca che, tradizionalmente, risente nel periodo degli effetti dal rientro delle festività e dell’attesa per l’importante appuntamento con la convention annuale che catalizza l’attenzione dei banker", ha sottolineato in una nota.La raccolta insi è concentrata su contenitori finanziari (110 milioni nel mese, 832 milioni da inizio anno) che si confermano soluzioni altamente apprezzate dalla clientela per le caratteristiche di personalizzazione e diversificazione.Nel mese si è registrato un dato positivo anche per i(78 milioni nel mese, 249 milioni da inizio anno) parzialmente controbilanciato da deflussi da prodotti assicurativi per 72 milioni nel mese a fronte di flussi netti per 580 milioni da inizio anno.I flussi confluiti negli "" sono risultati pari a(2,3 miliardi da inizio anno) trainati in particolare dall’incremento della liquidità (404 milioni nel mese, 647 milioni da inizio anno) per l’acquisizione di nuova clientela.L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali,, ha commentato: "Un mese solido nei volumi nonostante la stagionalità, l’attesa per le politiche monetarie e il peso della geopolitica. Il robusto dato dei flussi riflette l’entusiasmo e la dedizione dai nostri banker che dopo diversi mesi di incertezza, complici le variabili collegate alle operazioni straordinarie nel settore, hanno trovato forte riscontro nella clientela alle importanti novità di prodotto e nella rinnovata determinatezza degli obiettivi strategici della banca. Ci aspettiamo un ultimo trimestre in decisa crescita, spinto anche dal consistente ritorno di interesse di tanti professionisti verso la nostra realtà e dal lancio di innovative soluzioni distintive, che ci rendono molto fiduciosi sulle prospettive future".