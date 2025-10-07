Banca Generali, a settembre raccolta netta a 402 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Generali
ha realizzato a settembre una raccolta netta di 402 milioni di euro
(+30% a/a) portando il dato cumulato da inizio anno a 4,4 miliardi
. "Si tratta del secondo miglior mese di settembre nella storia della Banca che, tradizionalmente, risente nel periodo degli effetti dal rientro delle festività e dell’attesa per l’importante appuntamento con la convention annuale che catalizza l’attenzione dei banker", ha sottolineato in una nota.
La raccolta in Assets under Investment
si è concentrata su contenitori finanziari (110 milioni nel mese, 832 milioni da inizio anno) che si confermano soluzioni altamente apprezzate dalla clientela per le caratteristiche di personalizzazione e diversificazione.
Nel mese si è registrato un dato positivo anche per i servizi di consulenza evoluta in amministrato
(78 milioni nel mese, 249 milioni da inizio anno) parzialmente controbilanciato da deflussi da prodotti assicurativi per 72 milioni nel mese a fronte di flussi netti per 580 milioni da inizio anno.
I flussi confluiti negli "Altri Attivi
" sono risultati pari a 313 milioni
(2,3 miliardi da inizio anno) trainati in particolare dall’incremento della liquidità (404 milioni nel mese, 647 milioni da inizio anno) per l’acquisizione di nuova clientela.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa
, ha commentato: "Un mese solido nei volumi nonostante la stagionalità, l’attesa per le politiche monetarie e il peso della geopolitica. Il robusto dato dei flussi riflette l’entusiasmo e la dedizione dai nostri banker che dopo diversi mesi di incertezza, complici le variabili collegate alle operazioni straordinarie nel settore, hanno trovato forte riscontro nella clientela alle importanti novità di prodotto e nella rinnovata determinatezza degli obiettivi strategici della banca. Ci aspettiamo un ultimo trimestre in decisa crescita, spinto anche dal consistente ritorno di interesse di tanti professionisti verso la nostra realtà e dal lancio di innovative soluzioni distintive, che ci rendono molto fiduciosi sulle prospettive future".