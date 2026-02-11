Milano 12:54
Banca Generali, a gennaio raccolta netta in crescita a 451 milioni di euro

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026, Banca Generali ha realizzato una raccolta netta pari a 451 milioni di euro, in crescita del +16% rispetto al corrispondente mese dello scorso anno. Il dato è "particolarmente positivo sul fronte dei volumi considerata la stagionalità legata all’avvio d’anno", si legge nella nota sui conti dell'intero 2025.

I flussi negli Asset under Investment si sono attestati a 62 milioni di euro (153 milioni nel gennaio 2025) grazie al positivo risultato dei fondi retail di casa per 98 milioni di euro (+44% a/a) e delle polizze tradizionali (40 milioni, +33% a/a) che hanno più che bilanciato deflussi dalle soluzioni contenitore per 64 milioni di euro nel mese. Al dato ha inoltre contributo la consulenza evoluta su AUC & banking per 14 milioni di euro.

Gli altri attivi hanno fatto registrare flussi per 389 milioni di euro (236 milioni di euro lo scorso gennaio) con una composizione bilanciata tra conti correnti ed amministrati.
