Banca Macerata, la compagnia portoghese Gamalife rileva una quota inferiore al 10%

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa portoghese che è presente sul mercato italiano dal 2022, hanno deciso dicon la firma di due accordi che, da un lato prevedono l'ingresso della compagnia nel capitale della banca con una significativa quota (comunque inferiore al 10%) - per effetto di un aumento di capitale - e per altro verso statuiscono una collaborazione di lungo periodo nel collocamento di polizze assicurative del ramo vita e di prodotti previdenziali.L'accordo conferma, nel contempo, l'strategiche, naturalmente diverse dal settore vita e previdenza, e la sempre più pervasiva presenza di GamaLife nel mercato italiano, si legge in una nota.GamaLife adotta un modello operativo flessibile e indipendente che le consente di instaurare partnerships orientate alla creazione di valore di lungo termine, caratteristica che ben si sposa con la crescente presenza di Banca Macerata nel territorio di riferimento e con la sua determinazione di dare significativo impulso ad un, sostiene la banca.Gli accordi saranno pienamente operativi solo dopo che l'aumento di capitale avrà ricevuto la prevista autorizzazione da parte dell'Organo di vigilanza e l'di Banca Macerata lo abbia positivamente deliberato.