Milano 14:48
43.236 +0,21%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:48
9.498 +0,20%
Francoforte 14:47
24.400 +0,09%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,2%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 43.058,12 punti

Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,20%, dopo aver iniziato a 43.058,12 punti.
