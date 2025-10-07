Milano 14:48
43.236 +0,21%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:48
9.498 +0,20%
Francoforte 14:47
24.400 +0,09%

Borsa: Londra, apertura +0,08%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,08%
Indice FTSE-100 +0,08% a quota 9.486,73 dopo l'apertura.
Condividi
```