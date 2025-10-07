Milano 14:48
43.236 +0,21%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:48
9.498 +0,20%
Francoforte 14:47
24.400 +0,09%

Il FTSE MIB passa di mano a 43.383,52 punti

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,55% alle 13:00
Milano segna un modesto +0,55% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 43.383,52 punti.
