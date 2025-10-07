Milano
7-ott
0
0,00%
Nasdaq
7-ott
24.840
-0,55%
Dow Jones
7-ott
46.603
-0,20%
Londra
7-ott
9.484
+0,05%
Francoforte
7-ott
24.386
+0,03%
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 00.42
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,19%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,19%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.527 Euro
In breve
,
Finanza
07 ottobre 2025 - 17.53
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,19% e archivia gli scambi a 15.527 Euro.
Condividi
Argomenti trattati
Madrid
(72)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,19%
