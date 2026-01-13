Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:32
25.791 +0,01%
Dow Jones 18:32
49.287 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,08%)

Ibex 35 termina le contrattazioni a 17.687,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,08%)
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un +0,08% e archivia gli scambi a 17.687,1 Euro.
Condividi
```