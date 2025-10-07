Francoforte: allunga il passo Bilfinger

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale dell'ingegneria
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,29%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bilfinger
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del contractor tedesco
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 100,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 95,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 105,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)