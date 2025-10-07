Milano 14:51
43.228 +0,19%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:51
9.499 +0,21%
Francoforte 14:51
24.401 +0,09%

Francoforte: allunga il passo Bilfinger

Migliori e peggiori
Francoforte: allunga il passo Bilfinger
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale dell'ingegneria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,29%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bilfinger rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo del contractor tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 100,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 95,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 105,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```