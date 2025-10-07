Milano 14:51
Francoforte: seduta molto difficile per Hellofresh

(Teleborsa) - Si muove in perdita Hellofresh, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,17% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo di Hellofresh resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,167 Euro. Supporto visto a quota 6,759. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,575.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
