Francoforte: seduta molto difficile per Hellofresh

(Teleborsa) - Si muove in perdita Hellofresh
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,17% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Hellofresh
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,167 Euro. Supporto visto a quota 6,759. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,575.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)