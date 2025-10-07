Francoforte: senza freni Aurubis

produttore tedesco di rame

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,99%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 117,8 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 111,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 123,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)