Francoforte: senza freni Aurubis

(Teleborsa) - Protagonista il produttore tedesco di rame
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Aurubis
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 117,8 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 111,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 123,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)