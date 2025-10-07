IBM, partnership con Anthropic per promuovere sviluppo AI pronta per l'uso aziendale

IBM

(Teleborsa) -e Anthropic hanno annunciato unastrategica per accelerare lo, integrando Claude di Anthropic, una delle famiglie di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) più potenti al mondo, nel portafoglio software IBM per ottenere incrementi di produttività misurabili, integrando al contempo sicurezza, governance e controllo dei costi direttamente nel ciclo di vita dello sviluppo software.Grazie alla partnership, Claude sarà integrato in prodotti software IBM selezionati, a partire daldi IBM, incentrato sull'intelligenza artificiale, progettato con funzionalità avanzate di generazione di attività per i cicli di vita dello sviluppo software aziendale (SDLC), inclusa la modernizzazione del software.Mentre le organizzazioni passano dalla sperimentazione dell'intelligenza artificiale all'implementazione in produzione, necessitano dicon l'infrastruttura aziendale esistente e soddisfino rigorosi requisiti IT. IBM offre competenze comprovate nella distribuzione di software aziendale, nell'architettura cloud ibrida e nella regolamentazione del settore per garantire che gli strumenti di intelligenza artificiale funzionino correttamente nelle complesse realtà delle operazioni aziendali globali."IBM è da decenni la spina dorsale della tecnologia aziendale perché comprendiamo cosa serve per implementare su larga scala in ambienti mission-critical", ha affermato, SVP, Software di IBM. "Questa partnership arricchisce il nostro portafoglio software con funzionalità di intelligenza artificiale avanzate, mantenendo al contempo la governance, la sicurezza e l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Stiamo offrendo ai team di sviluppo un'intelligenza artificiale che si adatta al modo in cui lavorano le aziende, non strumenti sperimentali che creano nuovi rischi"."Le aziende cercano un'intelligenza artificiale di cui possano effettivamente fidarsi per il loro codice, i loro dati e le loro operazioni quotidiane", ha affermato, Chief Product Officer di Anthropic. "Claude è diventato il punto di riferimento per gli sviluppatori delle più grandi aziende al mondo grazie alla nostra attenzione alla sicurezza e all'affidabilità. Questa partnership con IBM ci consente di offrire lo stesso livello di dedizione a un numero ancora maggiore di team aziendali, sviluppando al contempo standard aperti che renderanno gli agenti di intelligenza artificiale realmente utili negli ambienti aziendali."