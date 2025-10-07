Lagarde (BCE): non possiamo rimanere rifugio passivo, euro sia valuta che plasma proprio destino

(Teleborsa) - "Il. È fondamentale per la capacità dell'Europa di trasformare l'euro da una valuta rifugio a una valuta veramente globale e di trasformare le nostre debolezze in vantaggi duraturi". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Parigi.Lagarde ha ricordato che, all'inizio di quest'anno, in seguito agli annunci di dazi dell'amministrazione statunitense, i capitali sono confluiti in attività denominate in euro, considerate beni rifugio, e l'euro si è apprezzato notevolmente.forniscono già protezione. I mercati valutari sono profondi - il turnover in USD/EUR è circa 20 volte superiore a quello in EUR/CHF o EUR/JPY - il che contribuisce a contenere le pressioni di apprezzamento sull'euro durante gli episodi di afflussi accelerati.Tuttavia, "per beneficiare appieno di tali afflussi", ha sottolineato, evidenziando che il mercato obbligazionario sovrano con rating AAA e AA combinato nell'area euro ammonta a soli 6.600 miliardi di euro, appena un quinto delle dimensioni del mercato dei Treasury statunitensi. I mercati azionari sono meno della metà di quelli degli Stati Uniti e allocano il capitale in modo meno efficiente: dal 2009, hanno generato rendimenti cinque volte inferiori. Il sistema finanziario fatica persino a canalizzare i risparmi in investimenti produttivi: oltre 11.500 miliardi di euro di risparmi delle famiglie sono ancora detenuti come depositi, equivalenti a un terzo delle attività liquide totali."In questo contesto, invece di stimolare la crescita, gli afflussi verso i beni rifugio rischiano soprattutto di far salire l'euro e di lasciare gli esportatori con costi più elevati - ha detto BCE -. Dobbiamo essere una valuta che plasma il proprio destino".Secondo Lagarde, "ilche ci impediscono di avere mercati dei prodotti e dei capitali realmente integrati, in grado di competere con quelli degli Stati Uniti. Se non completiamo il Mercato Unico e non costruiamo una vera unione del risparmio e degli investimenti, l'Europa non sarà in grado di assorbire né canalizzare in modo efficiente gli afflussi di capitali".In secondo luogo, "dobbiamonelle transazioni, in modo da poter beneficiare di una maggiore fatturazione in euro" e infine "dobbiamo preservare la nostra integrità istituzionale. Se vogliamo che gli investitori investano i loro capitali in Europa, o che i nostri partner utilizzino l'euro per gli scambi commerciali, devono avere piena fiducia nelle nostre istituzioni. In questo senso, l'Europa ha un vantaggio importante: i nostri controlli e contrappesi democratici e l'indipendenza della nostra banca centrale".