Londra: performance negativa per Sainsbury's

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,339 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,211. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,467.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)