Londra: performance negativa per Sainsbury's

(Teleborsa) - Composto ribasso per la catena inglese di supermercati, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.

L'andamento di Sainsbury's nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Sainsbury's è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,339 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,211. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,467.

