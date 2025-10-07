Londra: performance negativa per Sainsbury's

(Teleborsa) - Composto ribasso per la catena inglese di supermercati
, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.
L'andamento di Sainsbury's
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Sainsbury's
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,339 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,211. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,467.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)