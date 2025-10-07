Milano 14:53
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:53
9.499 +0,21%
Francoforte 14:53
24.408 +0,12%

Londra: risultato positivo per Beazley

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Beazley
(Teleborsa) - Balza in avanti la società assicurativa inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Beazley evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Beazley rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,26 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,07. L'equilibrata forza rialzista di Beazley è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```