Milano 14:53
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:53
9.499 +0,21%
Francoforte 14:53
24.408 +0,12%

Londra: scambi negativi per Tesco

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Tesco
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesco, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Tesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,497 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,291. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,703.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```