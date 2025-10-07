Londra: scambi negativi per Tesco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi
, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesco
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Tesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,497 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,291. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,703.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)