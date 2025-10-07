Mondadori, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Mondadori

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,8 euro) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" visto il target price del 26%.Gli analisti hanno analizzato le questioni demografiche, normative e tecnologiche che Mondadori sta attualmente affrontando, concludendo che l'azienda. Hanno aggiustato del -2% le stime di EPS rettificato per il periodo 2025-26.Viene ricordato che la relazione preliminare dell'sul settore dell'editoria scolastica italiana (pubblicata il 4 agosto) ha sostanzialmente confermato le aspettative dell'azienda. Sebbene non siano emerse problematiche relative alle quote di mercato, l'attenzione si è concentrata sul funzionamento del settore e sugli elevati costi per le famiglie. In attesa dei commenti delle parti interessate, ile potrebbe concludersi con raccomandazioni al Ministero dell'Istruzione.Nel frattempo, l', in particolare una detrazione fiscale del 19% sugli acquisti di libri di testo (con un impatto potenziale fino a 100 milioni di euro), insieme a un utilizzo più efficiente dei sussidi esistenti (140 milioni di euro), attualmente sottoutilizzati a causa di inefficienze gestionali regionali. Mondadori ritiene che, se implementate, queste misure potrebbero supportare le famiglie riducendo al contempo il mercato dell'usato, a vantaggio anche degli editori.Integrata nei flussi di lavoro editoriali e organizzativi, Intesa ritiene che l', a condizione che gli editori mantengano il controllo sui dati e sulla proprietà intellettuale. I rischi speculari sono la disintermediazione o l'adozione passiva. Tuttavia, la vera minaccia riguarda le piattaforme specializzate (ad esempio GialloZafferano, MyPersonalTrainer), dove l'intelligenza artificiale potrebbe erodere traffico e coinvolgimento.