Mondadori, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 2,7 euro
per azione (dai precedenti 2,8 euro) il target price
su Mondadori
, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto il target price del 26%.
Gli analisti hanno analizzato le questioni demografiche, normative e tecnologiche che Mondadori sta attualmente affrontando, concludendo che l'azienda dovrebbe confermare la sua resilienza e il suo profilo cash cow
. Hanno aggiustato del -2% le stime di EPS rettificato per il periodo 2025-26.
Viene ricordato che la relazione preliminare dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
sul settore dell'editoria scolastica italiana (pubblicata il 4 agosto) ha sostanzialmente confermato le aspettative dell'azienda. Sebbene non siano emerse problematiche relative alle quote di mercato, l'attenzione si è concentrata sul funzionamento del settore e sugli elevati costi per le famiglie. In attesa dei commenti delle parti interessate, il procedimento finale è previsto entro la fine del 2025
e potrebbe concludersi con raccomandazioni al Ministero dell'Istruzione.
Nel frattempo, l'attenzione politica si sta spostando verso misure fiscali
, in particolare una detrazione fiscale del 19% sugli acquisti di libri di testo (con un impatto potenziale fino a 100 milioni di euro), insieme a un utilizzo più efficiente dei sussidi esistenti (140 milioni di euro), attualmente sottoutilizzati a causa di inefficienze gestionali regionali. Mondadori ritiene che, se implementate, queste misure potrebbero supportare le famiglie riducendo al contempo il mercato dell'usato, a vantaggio anche degli editori.
Integrata nei flussi di lavoro editoriali e organizzativi, Intesa ritiene che l'intelligenza artificiale possa migliorare la generazione di contenuti e l'efficienza dei costi
, a condizione che gli editori mantengano il controllo sui dati e sulla proprietà intellettuale. I rischi speculari sono la disintermediazione o l'adozione passiva. Tuttavia, la vera minaccia riguarda le piattaforme specializzate (ad esempio GialloZafferano, MyPersonalTrainer), dove l'intelligenza artificiale potrebbe erodere traffico e coinvolgimento.