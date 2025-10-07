New York: seduta molto difficile per Expedia

(Teleborsa) - Ribasso per il comparatore turistico mondiale
, che tratta in perdita del 5,17% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Expedia
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Expedia
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 220 USD, mentre il primo supporto è stimato a 207,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)