Pagamenti, Cribis: pagatori puntuali in calo, stabili i ritardi gravi

(Teleborsa) -e aziende che pagano con puntualità sono il 43,6% sul totale delle realtà italiane analizzate, in leggera riduzione rispetto ai 44,3% dello stesso trimestre nel 2024. È quanto emerge dalla nuova edizione dello Studio Pagamenti aggiornato al 30 settembre 2025, realizzato da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese.mostra un quadro di relativa stabilità, sebbene caratterizzato da un cauto rallentamento nella regolarità dei pagamenti (-0,7% rispetto al Q3 2024). In particolare, la percentuale di ritardi gravi (oltre i 90 giorni) si mantiene quasi invariata, attestandosi al 4,3% (+0,3% rispetto a un anno fa).Lo Studio Pagamentiinoltre le consuete rilevanti differenze per aree geografiche (le regioni del Nord Est restano le più puntuali), settori merceologici (particolare sofferenza per i servizi alla persona e per la ristorazione) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti puntuali, mentre quelle di media dimensioni sono meno propense ai ritardi gravi).“I dati del terzo trimestre ci restituiscono un quadro di resilienza da parte del sistema imprenditoriale italiano, che continua a onorare le scadenze di pagamento con una certa regolarità. La lieve flessione nella percentuale di pagatori puntuali non è allarmante, ma è un segnale di cautela da leggere attentamente. In uno scenario macroeconomico che resta volatile, con l'ombra di fattori geopolitici e l’incognita dei dazi globali, la stabilità dei ritardi gravi (attorno al 4%) è un elemento che dimostra la solidità delle nostre imprese. Tuttavia, il 2025 si chiude con grandi incertezze: il monitoraggio costante delle filiere e la valutazione del rischio saranno cruciali per affrontare il prossimo anno e proteggere la liquidità del nostro sistema imprenditoriale", ha dichiaratoamministratore delegato Cribis.