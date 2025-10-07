Pensioni, con blocco per over 64 compiuti esclusi in 170mila

(Teleborsa) - Secondo il monitoraggio sui flussi di pensionamento i lavoratori usciti con la con decorrenza nel 2024 sono stati 215mila, tra questi 195mila non avevano compiuto ancora 65 anni. in linea con il monitoraggio sulle uscite in anticipata previsto dalla legge del 2019 appena il 17% del totale dei pensionati che vanno in anticipata lascia il lavoro dopo aver compiuto i 64 anni.Se queste tendenze si confermeranno nei prossimi anni e se nella manovra sarà previsto il blocco dell'aumento dell'età pensionabile solo per chi va in pensione di vecchiaia (a 67 anni) o chi va in anticipata avendo compiuto i 64 anni, le persone costrette a lavorare dal 2027 tre mesi in più e a raggiungere quindi 43 anni e un mese di contributi per andare in pensione anticipata (un anno in meno le donne) potrebberodi scalini più bassi per il pensionamento con lo scatto di un solo mese in più per tutti nel 2027 e uno o due mesi nel 2028 potrebbe creare difficoltà dato che nel 2029 è previsto che la speranza di vita a 65 anni aumenti ancora (nel 2024 era a 21,2 anni) e che scatti un aumento dell'età pensionabile di altri due mesi per arrivare per la vecchiaia a 67 anni e 5 mesi e per l'anticipata a 43 anni e tre mesi di contributIntanto, il sottosegretario leghista al Lavoro,continua ad assicurare che l’incremento di tre mesi verrà fermato “per tutti”,Un dossier, quello delle pensioni, pronto a finire a breve sul tavolo di un vertice a Palazzo Chigi, con la maggioranza chiamata a mettere nero su bianco gli interventi della prossima Manovra. Tante lee.