Piazza Affari: scambi in positivo per El.En

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, in guadagno del 2,49% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che El.En
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,89%, rispetto a +2,99% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di breve periodo di El.En
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,07 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)