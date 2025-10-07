Trilogy Metals balza del 250% dopo l’ingresso del governo USA nel capitale

Trilogy Metals

(Teleborsa) - Le azioni disono balzate di oltre il 250% nel premarket, dopo che laha annunciato un investimento daper acquisire una quota del 10% nella società canadese di esplorazione mineraria quotata negli Stati Uniti. L’investimento rientra nella nuova strategia di Washington volta a potenziare l’approvvigionamento interno dinel distretto minerario di Ambler, in Alaska.Trilogy Metals ha accolto con favore la decisione del presidentedi autorizzare i permessi per lo sviluppo delle risorse minerarie nella regione, definendo l’area "uno dei distretti più ricchi al mondo di giacimenti polimetallici a base di rame". L’azienda ha sottolineato che l’ordine esecutivo di Trump, che annulla il precedente stop dell’amministrazione Biden al progetto Ambler Road, rappresenta "un rinnovato impegno federale per uno sviluppo responsabile delle risorse in Alaska".Il progetto, lungo 211 miglia, mira a creare un collegamento industriale con i giacimenti minerari, ma è da anni al centro di polemiche per i potenzialisulle comunità locali e sulla fauna.L’accordo con Trilogy si inserisce nel più ampio tentativo degli Stati Uniti di ridurre la dipendenza dalla, che oggi controlla circa il 70% della produzione mondiale di terre rare e quasi il 90% della capacità di raffinazione globale.