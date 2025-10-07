Trilogy Metals balza del 250% dopo l’ingresso del governo USA nel capitale

(Teleborsa) - Le azioni di Trilogy Metals
sono balzate di oltre il 250% nel premarket, dopo che la Casa Bianca
ha annunciato un investimento da 35,6 milioni di dollari
per acquisire una quota del 10% nella società canadese di esplorazione mineraria quotata negli Stati Uniti. L’investimento rientra nella nuova strategia di Washington volta a potenziare l’approvvigionamento interno di rame
e altri minerali critici
nel distretto minerario di Ambler, in Alaska.
Trilogy Metals ha accolto con favore la decisione del presidente Donald Trump
di autorizzare i permessi per lo sviluppo delle risorse minerarie nella regione, definendo l’area "uno dei distretti più ricchi al mondo di giacimenti polimetallici a base di rame". L’azienda ha sottolineato che l’ordine esecutivo di Trump, che annulla il precedente stop dell’amministrazione Biden al progetto Ambler Road, rappresenta "un rinnovato impegno federale per uno sviluppo responsabile delle risorse in Alaska".
Il progetto Ambler Road
, lungo 211 miglia, mira a creare un collegamento industriale con i giacimenti minerari, ma è da anni al centro di polemiche per i potenziali impatti ambientali
sulle comunità locali e sulla fauna.
L’accordo con Trilogy si inserisce nel più ampio tentativo degli Stati Uniti di ridurre la dipendenza dalla Cina
, che oggi controlla circa il 70% della produzione mondiale di terre rare e quasi il 90% della capacità di raffinazione globale.(Foto: © Ton Snoei | 123RF)