Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,38%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,7993. Rischio di discesa fino a 0,7963 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8023.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)