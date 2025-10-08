Banco Desio colloca bond da 300 milioni di euro. Richiesta per 6 volte l'offerta

Banco di Desio e della Brianza

Intesa Sanpaolo

BNP Paribas

Goldman Sachs

Mediobanca

NatWest

(Teleborsa) -ha completato il collocamento dell'emissione inaugurale di uncon scadenza a 5 anni e 3 mesi (gennaio 2031 e prima data di call nel gennaio 2030) per un. L'emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata effettuata ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da 3 miliardi quotato presso la Borsa di Dublino.L'operazione ha riscosso un notevole interesse da parte del mercato con una. La domanda da parte degli investitori è, infatti, risultata molto sostenuta con oltre 150 ordini da parte di primari investitori istituzionali a livello globale che al termine del collocamento hanno permesso di raggiungere circa 1,8 miliardi di euro, si legge in una nota.A seguito del forte riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di 130-135 basis point sopra il tasso mid-swap è stato rivisto e fissato a 100 basis point e conseguentemente laè stata determinata pari alIl collocamento del bond, avvenuto, testimonia il consolidato apprezzamento di Banco di Desio a livello internazionale. L'allocazione finale ha visto la prevalenza di Banche e Private Bank (49%), Fund Manager (44%), Compagnie Assicurative e altre istituzioni (7%) con la seguente ripartizione geografica: Italia (57%), UK (22%), Germania (5%), Francia (4%), Iberia (3%), Repubblica Ceca (3%), Benelux (2%), Austria e Svizzera (1%), altri (3%)."Banco Desio ritorna sul mercato dopo diversi anni, a seguito dell'upgrade a investment grade da parte di Fitch e S&P, con un'emissione obbligazionaria di 300 milioni di euro a 5 anni che ha riscosso grande successo, registrando richieste pari a circa 6 volte l'offerta - ha dichiarato l'- Siamo particolarmente soddisfatti perché l'operazione ha visto un forte interesse, soprattutto da parte di investitori esteri, a conferma della fiducia nel nostro progetto e della crescente attrattività del sistema bancario italiano. Un segnale incoraggiante anche per i nostri clienti, in particolare PMI e famiglie".ha agito in qualità di. Isull'operazione sono stati Intesa Sanpaolo,