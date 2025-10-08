Banco Desio colloca bond da 300 milioni di euro. Richiesta per 6 volte l'offerta

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza
ha completato il collocamento dell'emissione inaugurale di un Senior Preferred Bond
con scadenza a 5 anni e 3 mesi (gennaio 2031 e prima data di call nel gennaio 2030) per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro
. L'emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata effettuata ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da 3 miliardi quotato presso la Borsa di Dublino.
L'operazione ha riscosso un notevole interesse da parte del mercato con una richiesta pari a circa 6 volte l'offerta
. La domanda da parte degli investitori è, infatti, risultata molto sostenuta con oltre 150 ordini da parte di primari investitori istituzionali a livello globale che al termine del collocamento hanno permesso di raggiungere circa 1,8 miliardi di euro, si legge in una nota.
A seguito del forte riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di 130-135 basis point sopra il tasso mid-swap è stato rivisto e fissato a 100 basis point e conseguentemente la cedola annuale
è stata determinata pari al 3,25%
.
Il collocamento del bond, avvenuto per il 43% al di fuori dell'Italia
, testimonia il consolidato apprezzamento di Banco di Desio a livello internazionale. L'allocazione finale ha visto la prevalenza di Banche e Private Bank (49%), Fund Manager (44%), Compagnie Assicurative e altre istituzioni (7%) con la seguente ripartizione geografica: Italia (57%), UK (22%), Germania (5%), Francia (4%), Iberia (3%), Repubblica Ceca (3%), Benelux (2%), Austria e Svizzera (1%), altri (3%).
"Banco Desio ritorna sul mercato dopo diversi anni, a seguito dell'upgrade a investment grade da parte di Fitch e S&P, con un'emissione obbligazionaria di 300 milioni di euro a 5 anni che ha riscosso grande successo, registrando richieste pari a circa 6 volte l'offerta - ha dichiarato l'AD Alessandro Decio
- Siamo particolarmente soddisfatti perché l'operazione ha visto un forte interesse, soprattutto da parte di investitori esteri, a conferma della fiducia nel nostro progetto e della crescente attrattività del sistema bancario italiano. Un segnale incoraggiante anche per i nostri clienti, in particolare PMI e famiglie".Intesa Sanpaolo
ha agito in qualità di Global Coordinator
. I Joint Bookrunner
sull'operazione sono stati Intesa Sanpaolo, BNP Paribas
, Goldman Sachs
, Mediobanca
e NatWest
.