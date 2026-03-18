Piazza Affari: scambi in positivo per Banco Desio
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca con sede a Desio, che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco Desio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo dell'istituto di credito tricolore si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8,89 Euro. Supporto stimato a 8,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 9,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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