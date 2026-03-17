Banco Desio, bancassicurazione in crescita del 30% nel 2025 con ricavi a 41,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Banco Desio e della Brianza conferma la rilevanza strategica della Bancassicurazione nel percorso di crescita e diversificazione dei ricavi del Gruppo: il comparto ha registrato nel 2025 ricavi pari a 41,9 milioni di euro, in aumento del 30,3% rispetto ad un anno prima, con un andamento particolarmente positivo nei premi Protection (+13,5%) e, soprattutto, nel Ramo Vita (+43,4%), anche grazie all’accordo siglato nel 2025 con Italiana Assicurazioni.



"La performance della Bancassicurazione conferma la validità delle scelte strategiche adottate e la qualità del lavoro svolto in sinergia con i nostri partner - ha dichiarato l'AD Alessandro Decio - Il rafforzamento del presidio organizzativo ci consentirà di sostenere con ulteriore efficacia lo sviluppo del comparto, offrendo soluzioni sempre più di valore per famiglie e imprese".



La Bancassicurazione si è evoluta in modo significativo anche sotto la guida di Rosalba Granieri, Direttore Bancassicurazione & Welfare di Banco Desio, impegnata dal 2018 in un percorso di trasformazione del modello di business. In particolare, l’evoluzione ha riguardato la razionalizzazione dell’offerta e il rafforzamento della cultura dei gestori, con il progressivo passaggio da una logica di prodotto a un approccio orientato alla consulenza di valore.

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