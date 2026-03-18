Banco Desio, ricevuta autorizzazione da Bankitalia all'OPA su SCM SIM

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria di Banco Desio su Solutions Capital Management SIM , l'offerente ha reso noto che la Banca d'Italia ha rilasciato senza prescrizioni, condizioni o limitazioni: in favore di Banco Desio, l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione diretta di controllo; in favore di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado, l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione indiretta di controllo. La condizione di efficacia dell'offerta risulta quindi avverata. L'approvazione del documento relativo all'offerta da parte di Consob avverrà entro cinque giorni dal rilascio delle autorizzazioni.

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