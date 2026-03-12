Milano 17:35
Banco Desio, confermati i risultati 2025 con dividendo di 0,5105 euro

Banco Desio, confermati i risultati 2025 con dividendo di 0,5105 euro
(Teleborsa) - Il Cda del Banco di Desio e della Brianza ha confermato, approvandoli, i risultati preliminari individuali e consolidati relativi all’esercizio 2025 con utile netto consolidato a 127,3 milioni di euro e la proposta di dividendo complessivo per 67,1 milioni di euro, approvati e comunicati il 10 febbraio scorso.

Proposta la destinazione dell’Utile netto agli Azionisti con un dividendo di 0,5105 euro per azione, corrispondente a un Dividend Yield al 6,56% (0,4566 euro per azione dell’esercizio 2024)
