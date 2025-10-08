Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:47
25.074 +0,94%
Dow Jones 20:47
46.621 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,97%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.678,3 Euro

In breve, Finanza
Madrid conclude in progresso dello 0,97%, archiviando la sessione a 15.678,3 Euro.
