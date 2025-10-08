Milano 15:08
43.430 +0,83%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:08
9.575 +0,96%
Francoforte 15:08
24.574 +0,77%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,69% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 43.367,15 punti

In breve, Finanza
Milano segna un modesto +0,69% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 43.367,15 punti.
