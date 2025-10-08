Cyberwave, round da 7 milioni di euro guidato da United Ventures e The TechShop

Exor

(Teleborsa) -, startup che si propone come il ponte operativo tra l'intelligenza artificiale e le macchine fisiche, ha chiuso unguidato da United Ventures con la partecipazione di The TechShop. Il round include anche il supporto dei fondi Vento () e Pi Campus e di rilevanti angel investors.Il finanziamento accompagna il2025 e supporterà l'espansione dell'ecosistema di sviluppatori, oltre alla validazione dei primi casi d'uso enterprise nei settori manifatturiero, logistico e delle ispezioni. Fondata dagli imprenditori seriali Simone Di Somma (Askdata, acquisita da) e Vittorio Banfi (Botsociety), Cyberwave ha intenzione di posizionarsi come leader europeo dell'infrastruttura per l'automazione guidata dall'AI."Il nostro obiettivo è portare la velocità del software digitale nel mondo fisico - ha detto- Vogliamo che gli sviluppatori trattino le macchine come trattano il codice: flessibili, componibili e programmabili. Così come SAP è diventato il sistema di riferimento per i processi digitali, Cyberwave sta costruendo il ‘system of actions' per il mondo fisico".Al centro della piattaforma c'è un: i produttori di hardware possono integrare i propri dispositivi una sola volta, rendendoli immediatamente accessibili agli sviluppatori. Dall'altro lato, gli sviluppatori ottengono accesso plug-and-play a una libreria in espansione di sistemi robotici - dai bracci industriali ai droni fino ai sensori intelligenti."Simone e Vittorio combinano eccellenza tecnica, visione di prodotto ed esperienza imprenditoriale - dice- Con Cyberwave stanno affrontando AI e robotica con un approccio developer-first, focalizzato sul rendere i robot utili e facili da usare. Crediamo che la loro missione e il loro team abbiano il potenziale per creare un leader di categoria"."Cyberwave applica alla robotica lo stesso principio che ha reso vincenti: per costruire il sistema operativo di un settore serve semplificare la complessità dell'integrazione - afferma- Il loro team tecnico, a stretto contatto con i clienti, sarà la chiave per trasformare workflow manuali in automazione intelligente e generare dati proprietari, propedeutici ad un'elevata fidelizzazione dei clienti e alla scalabilità della soluzione".L'azienda, con una successiva espansione negli Stati Uniti per supportare le operazioni americane dei produttori europei e cogliere l'attuale slancio di reindustrializzazione nordamericana.