Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex
, che lievita del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,72%, rispetto a +2,11% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di Nordex
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)