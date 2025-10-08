Milano 15:10
43.420 +0,81%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:10
9.572 +0,94%
Francoforte 15:10
24.576 +0,78%

Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita del 2,16%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,72%, rispetto a +2,11% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di Nordex è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```