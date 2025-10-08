Francoforte: calo per Volkswagen AG Pref

azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per le, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 90,27 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 92,03. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 89,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)