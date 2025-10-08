Milano 15:10
Francoforte: calo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref, che fa peggio del mercato di riferimento.


Si indebolisce il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 90,27 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 92,03. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 89,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
