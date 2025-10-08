Francoforte: calo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Si indebolisce il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 90,27 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 92,03. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 89,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)