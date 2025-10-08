Francoforte: netto calo registrato da Aurubis

(Teleborsa) - A picco il produttore tedesco di rame
, che presenta un pessimo -5,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della big europea del rame
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 117,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 121,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)