Francoforte: netto calo registrato da Aurubis

(Teleborsa) - A picco il produttore tedesco di rame, che presenta un pessimo -5,19%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 117,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 121,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
