Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Avanza il leader delle energie rinnovabili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,78%, rispetto a +2,82% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Siemens Energy
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 106. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 104,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)