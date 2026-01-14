Francoforte: in calo Siemens Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Siemens Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 129,9 Euro e primo supporto individuato a 126. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 133,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)