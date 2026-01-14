Milano 14:05
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:05
10.175 +0,37%
Francoforte 14:04
25.324 -0,38%

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Siemens Energy
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 129,9 Euro e primo supporto individuato a 126. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 133,9.

