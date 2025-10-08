La fotografia come racconto, Intesa Sp: Jeff Wall in mostra alle Gallerie d'Italia di Torino

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -apre al pubblico dal 9 ottobre al 1° febbraio 2026 allea nuova mostradedicata a uno dei più significativi e influenti artisti fotografici contemporanei, con la curatela di David Campany scrittore, critico d’arte e direttore creativDa oltre 40 anni Wall si muove tra la messa in scena meticolosa e l'osservazione documentaria, realizzando immagini che esplorano ogni aspetto della società contemporanea e affrontando leplorando i modi complessi in cui esse plasmano le nostre vite. Le tematiche legate alla natura, alla guerra, al genere, alla razza e alla classeconferma l’identità di un luogo aperto alla città per offrire occasioni di incontro e approfondimento con i più importanti protagonisti dell’arte internazionale. Ospitiamo le immagini più significative del grande artista canadese cheraccontano la complessità del mondo contemporaneo calamitando l’attenzione del pubblico, grazie anche alle imponenti dimensioni delle opere che ne amplificano la forza suggestiva. Presentare il lavoro di uno dei maggiori fotografi viventi conferma l’impegno della Banca nel promuovere cultura come valore condiviso, invitando a nuove riflessioni sui temi del nostro tempo", sottolineaExecutive Director Arte Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo.la mostra alle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo raccoglierà ogni aspetto dell'opera del fotografo canadese, dalle fotografie più importanti degli anni Ottanta fino a quelle più recenti realizzate del 2023, raccontandone la realizzazione a più livelli.Il percorso espositivo propone una selezione significativa dei famosi lightbox di Wall, mutuati dal linguaggio pubblicitario, oltre a stampe in bianco e nero e a colori. Presentate a grandezza naturale, le sue imponenti immagini sono tra le opere più celebri dell’arte contemporanea, capaci di esercitare un fascino magnetico e misterioso sugli spettatori.che cattura l’istante e registra un evento reale («non sono un cacciatore di immagini», ha recentemente affermato): egli lavora con tempi dilatati e, avvalendosi anche delle tecnologie digitali, costruisce elaborati tableau fotografici, messi in scena e illuminati con un processo creativo paragonabile a quello della cinematografia. L’effetto è quello di una fotografia che è stata definita «quasi» documentaria, in quanto la rappresentazione di scene di vita quotidiana deriva sempre da un paziente lavoro di composizione.Le sue immagini sono spesso costruite in base a citazioni di capolavori dell’arte (come i dipinti di Hokusai, Manet, Delacroix), della letteratura e del cinema (il neorealismo italiano in primis). In mostra si possono ammirare alcune delle sue opere più iconiche, come The Thinker, declinazione fotografica del Pensatore di Auguste Rodin, After «Invisible Man» by Ralph Ellison, the Prologue, che trae spunto dal romanzo dello scrittore statunitense Ellison, Odradek, Táboritská 8, Prague, 18 July 1994, ispirata a un racconto di Franz Kafka.Apre il percorso espositivo “The gardens), opera fotografica realizzata nel 2017 e ambientata nei giardini di Villa Silvio Pellico vicino a Torino. La composizione del triptico presenta tre immagini sequenziali di figure che si muovono in un labirinto di siepi, dove gli stessi personaggi appaiono come doppi, suggerendo un'esplorazione del tema dell'espulsione dal paradiso, con un'ambiguità temporale e narrativa tipica di Wall.Le opere di Wall fanno parte di importanti collezioni internazionali e il fsarà affiancata da un ricco palinsesto di eventi di approfondimento ad ingresso gratuito per il tradizionale public program #INSIDE del mercoledì sera. Ad inaugurare gli appuntamenti un doppio incontro in programma giovedì 9 febbraio: alle ore 18.00 Jeff Wall dialogherà con il curatoreoffrendo uno sguardo privilegiato sul proprio lavoro e sul ruolo della fotografia oggi, e dalle 19.00 l’artista sarà disponibile per il firmacopie deledito da Società Editrice Allemandi.Il museo di Torino, insieme a quelli di Milano, Napoli e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola – Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca.